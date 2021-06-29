Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı!
29 Haziran 2021 Salı - 19:54 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 19:54
Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.
Hakkında günde sadece iki öğün beslendiği yönünde haberler çıkan oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi.
Bazı takipçileri Berrak Tüzünataç'a 'diyeti bırak' önerisinde bulunurken, bazıları ise 'Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin' diyerek tepki gösterdi.