Berna Gözbaşı kimdir? Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı nereli, kaç yaşında? Biyografisi...

Kayserispor Kulübü; sarı-kırmızılı takımın, sahasında Sivasspor ile oynadığı maçta başkan Berna Gözbaşı'nın kızının ve bazı aile fertlerinin locada saldırıya uğradığını duyurdu. Berna Gözbaşı kimdir? Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı nereli, kaç yaşında?

Kulüpten yapılan açıklamada "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi. Berna Gözbaşı kimdir? Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı nereli, kaç yaşında?

KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış birçok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı.

2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.