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Berna Arıcı, Bodrum tatilinde

Berna Arıcı, Bodrum tatilinde Şarkıcı Berna Arıcı, Bodrum Türkbükü'nde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
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