Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Nihal Yalçın’ın sevgilisi Berker Güven’in biyografisi…

Nihan Yalçın’ın Tamer Karadağlı ile yaşadığı olay sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Berker Güven, vatandaşların merak konusu oldu. Berker Güven yaptığı paylaşımla sevgilisi Nihan Güven’e destek verdi. İşte Berker Güven kimdir? Berker Güven’in hayatı ve biyografisi…
Berker Güven kimdir?
7 Eylül 1994 yılında İzmir’de doğan Berker Güven Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.