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Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Nihal Yalçın’ın sevgilisi Berker Güven’in biyografisi…

11 Ekim 2021 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 16:57

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, gündemdeki yerini koruyor. Nihal Yalçın’a oyuncu sevgilisi Berker Güven destek verdi. Nihal Yalçın’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Güven, “Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!” diye yazdı. Peki, Berker Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli?


Nihan Yalçın’ın Tamer Karadağlı ile yaşadığı olay sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Berker Güven, vatandaşların merak konusu oldu. Berker Güven yaptığı paylaşımla sevgilisi Nihan Güven’e destek verdi. İşte Berker Güven kimdir? Berker Güven’in hayatı ve biyografisi…

Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de doğan Berker Güven  Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

 

 

 

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