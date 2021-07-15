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Berker Güven kaç yaşında? Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven kimdir?

15 Temmuz 2021 Perşembe - 12:24 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 12:24

Zalim İstanbul, Vatanım Sensin ve Alev Alev dizisinde oynayan Berker Güven ile Nihal Yalçın arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Gümüşlükte objektiflere yakalanan Nihal Yalçın ve Berker Güven arasındaki yaş farkı olay oldu. Peki, Berker Güven kaç yaşında? Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven kimdir? İşte Berker Güven biyografisi!


Yalan Dünya'da açılay karakteri ile tanınan Nihal Yalçın'ın başarılı oyuncu Berker Güven ile görüntüleri magazin gündemine oturdu. Tatilde objektiflere yakalanan ikili arasındaki yaş farkı olay oldu. Peki, Berker Güven kaç yaşında? Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven kimdir? İşte  Berker Güven biyografisi!
 
 
BERKER GÜVEN KİMDİR?
 
Berker Güven, 7 Eylül 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Babam filmi ile yaşayan Berker Güven son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde İskender Kayabeyli karakterine hayat vermiştir. Berker Güven, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.
 
Berker Güven’in rol aldığı diziler ve filmler:
 
2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)
2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)
2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)

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