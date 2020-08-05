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Berkay Şahin: Özlem daha iyilerini hak ediyor!
Ailesiyle Marmaris’te tatil yapan Berkay Şahin, önceki gün arkadaşı Mustafa Aksakallı’nın kahvaltıcı dükkanından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Berkay, eşine aldığı lüks hediyeler ile ilgili konuştu.
Berkay Şahin, "Ailemle Marmaris’teydim. Yarın burda çok önemli bir işim var. Beni tatile eşim Özlem götürdü. Tatili o planladı. Harbiye'den sonra yorgunluk attık" dedi.