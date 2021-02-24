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Berkay saç ektirdi: Nasıl olmuş?

Berkay saç ektirdi: Nasıl olmuş? Geçirdiği operasyonun izleri dikkat çeken Berkay Şahin, yeni saç çektirdiğini belirterek, basın mensuplarına, "Saç ektirdim, nasıl olmuş?" dedi.
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