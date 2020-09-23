Berkay- Özlem çiftinden mutluluk pozları

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Kuruçeşme’de bir mekanda objektiflere takıldı.Keyifleri bir hayli yerinde olan çift, objektiflere mutluluk pozları verdi.

Dört yıl önce dünyaevine giren ve ünlüler dünyasının mutlu aileleri arasında gösterilen Berkay- Özlem Ada Şahin çifti, önceki akşam objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, Kuruçeşme'de bir restoranda yemek yiyip sohbet etti.

Çıkışta keyifli oldukları sorulan Berkay ve eşi, objektiflere mutluluk pozları verdi. Lüks tutkusuyla sık sık gündeme gelen Berkay Şahin, bu konuyla ilgili "Kolyeyi herkes takıyor, terliği herkes giyiyor. Bunlar çok normal şeyler. Bunları söylemek de ayıp, konuşmak da ayıp ama açıklamak zorunda kalıyorum" demişti.

Eşine aşkını her fırsatta dile getiren popçu, "İki tane çocuğumun biricik annesi, bana mis gibi bakan, çocuklarına hiçbir şey eksik etmeyen, harika aşık olduğum kadına alınan bir hediyeyi konuşmak bence ayıp... Daha iyilerini de hak ediyor" diye konuşmuştu. Berkay- Özlem Şahin çiftinin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları var.

UMUT ÜNVER/ MİLLİYET