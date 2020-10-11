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Berkay kiralık minibüsle geziyor!

Berkay kiralık minibüsle geziyor! Etiler'de görüntülenen Berkay, "Yeni bir proje için mi bir araya geldiniz? sorusuna, "Dostlarımızla yemek yedik. İş de sohbet de vardı" cevabını verdi.
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