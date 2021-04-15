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Berkay'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Berkay'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
15 Nisan 2021 Perşembe - 12:02
| Son Güncelleme : 15 04 2021 - 12:02
Kızı Zeynep’le birlikte Etiler'de görüntülenen Berkay, yazı erken getirdi. Berkay'ın ayağındaki plaj terliği dikkat çekti. Terliklerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
SONRA OKU
Berkay önceki gün
Etiler
’deydi. Güneşli havayı görünce kızlarından Zeynep’i gezmeye çıkarmıştı. Minik Zeynep’e dondurma aldı. Popçu her zamanki gibi şortluydu. Ayağında da plaj terliği vardı.
Berkay’ın bu terliklerinin fiyatı ise 2500 TL.
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