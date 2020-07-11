Berkay'dan üçüncü bebek açıklaması

Berkay Şahin, "Eşim Özlem (Ada Şahin) ve ben kalabalık aileyi çok seviyoruz. İki kızımız var, bir bebek daha istiyoruz. Özlem'le bu konuları konuşuyoruz" dedi.

Ünlü çiftin kızları Arya üç, Zeynep ise bir yaşında.