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Berkay'dan üçüncü bebek açıklaması

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 17:23

Şarkıcı Berkay Şahin, meslektaşı Sinan Akçıl'ın programda samimi açıklamalar yaptı.


Berkay Şahin, "Eşim Özlem (Ada Şahin) ve ben kalabalık aileyi çok seviyoruz. İki kızımız var, bir bebek daha istiyoruz. Özlem'le bu konuları konuşuyoruz" dedi.
 
Ünlü çiftin kızları Arya üç, Zeynep ise bir yaşında.

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