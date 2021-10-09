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Berk Oktay set kazası geçirdi! Burnundaki yara bandı dikkat çekti
'Yasak Elma' dizisinde 'Çağatay' karakterine hayat veren Berk Oktay, mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Yıldız Çağrı Atiksoy'la yaklaşan kış sezonu öncesi alışveriş turuna çıktı. Neşesi yerinde olan yakışıklı oyuncu, burnundaki yara bandının nedenini açıkladı.
Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen oyuncu çift, bir teknoloji mağazasına girerek alışveriş yaptı.