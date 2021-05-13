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Berk Oktay: 'Nikah dairesine götürüp işi bitirmek istedim ama...'
'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay (38), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy (35) ile Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
Etiler'de görüntülenen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden güzel oyuncu, evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade etti.