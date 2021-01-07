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Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz!
Oyuncu Berk Oktay ile Avukat Merve Şarapçıoğlu’nun evliliği, geçen yıl bitti. Eski eşinin uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Şarapçıoğlu, Oktay'ın, ailesi tarafından takılan 59 bin TL’lik saatin sertifikasını bile istediğini söyledi.
Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay'ın evliliği, geçtiğimiz şubat ayında olaylı bir şekilde bitti. Boşanmaya rağmen ikilinin arasındaki sular bir türlü durulmadı.