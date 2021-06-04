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Berk Oktay: Hayatı seninle paylaşabilmek ne güzel

04 Haziran 2021 Cuma - 14:33 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 14:33

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" sözleriyle seslendi.


Şubat 2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor.
 
Geçtiğimiz aylarda Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 38 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Adeta aşkını haykıran Oktay, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" ifadelerini kullandı.
 
 
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
 
Evlilik teklifinin ardından müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Berk Oktay, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
 
Atiksoy ise mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle ifade etmişti.
 

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