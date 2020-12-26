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Berk Oktay hakkında şok iddia! 'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'
Berk Oktay hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 4 yıl önce bir trans birey ile ilişkiye girdiği öne sürüldü. Oktay ile 3-4 kez ilişkiye girdiğini söyleyen Birsu Hanım, "Cinsiyet değiştirme operasyonu olmamda Berk'in etkisi büyük. Artık cinsiyet değiştirdin ve sen benim kadınımsım dedi" iadelerini kullandı. Berk Oktay ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak dava açacağını belirtti.
Şubat ayında eşi Merve Şarapçıoğlu ile boşanan Berk Oktay hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia atıldı.