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Berk Oktay'dan romantik paylaşım!

01 Nisan 2021 Perşembe - 15:33 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 15:33

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Oktay, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz yıl şubat ayında Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik yoluna girmişti. Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Oktay'dan evlenme teklifi alan Atiksoy, 35 yaşına bastı.
 
Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Berk Oktay, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.
 
 
"İYİ Kİ DOĞDUN KADINIM" 
 
Ünlü oyuncu, bu paylaşımına, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu düştü. Oktay'ın gönderisi 57 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
 
 
 

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