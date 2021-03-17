Berk Ergier kimdir? Berk Ergier bulundu mu, Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier olayı..

Berk Ergier kimdir, bulundu mu? sorusuna yanıt aranıyor. Müge Anlı programında bu kez Berk Ergier olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier 2 gündür kayıp. Aydın Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'i aramak için kız kardeşi canlı yayına katıldı.

Berk Ergier kimdir? Müge Anlı ve ekibi bu kez Berk Ergier dosyasını açtı. Cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların akıbetini araştıran Müge anlı programında Berk Ergier olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Berk Ergier'e ne oldu?

BERK ERGİER OLAYI, BERK ERGİER BULUNDU MU?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Berk Ergier, işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Dün öğle saatlerinde işe gitmek için evden ayrılan Berk Ergier'in ofise gitmemesi üzerine şüphelenen iş arkadaşları Ergier'in ailesine haber verdi. Ailesinden ayrı vakit geçirmediği ve haber vermeden hiçbir yere gitmediği söylenilen Ergier'in durumunu polise bildiren aile, olayı yakınlarına da anlatarak kaybolan adamı aramaya başladı.

3 yaşında kızı olan ve kızından ayrı kalmaya dayanamadığı söylenilen kayıp adam için 1 haftadan önce izin çıkmayacağının söylenmesi üzerine sosyal medyada kayıp ihbarı yapan aile, kayıp adamın bulunması için elinden geleni yapacağını belirtti.

En son saat 14.30 da Kuşadası otogar tarafından Kervansayar’ın oradaki işine doğru yürüyerek yola çıktığı bilinen adamın change ofiste çalıştığı için yanında yüklü miktarda para olabileceğini ve bu yüzden kaçırılmış olabileceğini düşünen aile Müge Anlı'ya da başvurdu. Kimseyle kavgalı olmadığını ve arasının herkesle iyi olduğunu belirtilen aile, ''Küçücük Kuşadası'nda bir insan nasıl bulunamaz'' diyerek isyan etti.