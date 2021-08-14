Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağının içinde pilotlarla birlikte 7 kişi bulunduğu tespit edilirken, yangın söndürme uçağının Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 uçağı olduğu belirtildi. Peki, Beriev Be-200 uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı ve teknik özellikleri Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı Beriev Be-200 yangına müdahele ederken düşmesinin ardından en çok aranan konu oldu. Peki, Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı özellikleri neler? Beriev Be-200 uçağı teknik özellikleri neler?

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

BERİEV BE-200 UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Beriev Be-200 Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi” denildi.