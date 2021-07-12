Berhan Şimşek'e dava açıldı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek 22 Ocak tarihinde katıldığı bir televizyon programında, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Şimşek’in bu ifadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı ve birçok ilin valisi Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şimşek, “Militan” söyleminde hakaret amacı olmadığını söylemişti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkındaki soruşturma tamamlanan Berhan Şimşek hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Şimşek’in beyanları sonrası İçişleri Bakanlığı ve ülke genelinde birden çok kaymakamlık ve valilik kurumlarından “töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girildiği” iddiasıyla suç duyurusu yapıldığı anlatıldı.

“İLLEGAL BİR ÖRGÜTLENME OLARAK ALGILANMASINA SEBEP OLUR”

Şimşek’in programdaki ifadelerine de yer verilen iddianamede, “Militan” kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı belirtildi. Vali, Kaymakam ve hakimlere militan denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Devletin Yargı Organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği de iddianamede yer aldı. Şimşek’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Damla Güler/milliyet.com.tr