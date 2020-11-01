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Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti

Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti Bergüzar Korel, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.
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