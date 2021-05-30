Bergüzar Korel'in karnı belirginleşti!

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Korel, büyüyen karnı ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.
Ergenç çifti, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.