Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Korel, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan çift oğulları Han'a eylül ayında kavuşmuştu. Çiçeği burnunda anne Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncu bugün de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.