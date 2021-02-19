Bergüzar Korel'i şoke eden mesaj!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını yorumlara ve özel mesajlara neden kapattığını anlattı.

İkinci çocuğuna hamileyken gelen bir mesajdan sonra bu kararı aldığı belirten Korel " Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum" dedi.

İşte ünlü oyuncunun açıklaması:

''Eminim bir çok kişi yorumlarım ve DM'lerim kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde ulunuyor, sebebini merak ediyor.

Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum.

Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım.

Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra...

''Pi.in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum"

Amannn bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz.

Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum.

Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık.

Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan birileri var ise özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa eğer bunun bir suç olduğunu bilin ve lütfen ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın!"