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Bergüzar Korel hüngür hüngür ağladı: Yalvarırım sesimi duyun

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:33 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 18:33

Oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.


Sosyal medya hesabından sık sık SMA hastalı bebekler için yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.
 
"ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM"
 
"Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek gözyaşlarına boğulan oyuncu "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.

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