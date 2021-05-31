Bergüzar Korel hakkındaki soruşturmada karar!

ADINA PAYLAŞIM YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi oldu. Korel ayrıca avukatı aracılığıyla savcılığa savunma dilekçesi sundu.

YETERLİ DELİL VE TESPİT YOK

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararında, paylaşımın @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan bir hesapla yapıldığı, bu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna ilişkin yeterli tespitin olmadığı, ayrıca toplum tarafından bilinen şöhret sahibi kişilerin kişisel bilgi ve fotoğraflarıyla birçok sosyal medya hesapları açıldığının bilinen ve yaygın bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Korel'in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı, yeterli şüphe elde edilemediği, şüphelinin olayla alakası bulunduğuna yönelik bir delil veya tanık da bulunmadığı kaydedildi.