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Bergüzar Korel gençlik fotoğraflarını yayınladı! Böyle seslendi...
Oyuncu Bergüzar Korel (39), Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Korel, sosyal medya hesabından 'Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim' diyerek gençlik yıllarına seslendi.
2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.