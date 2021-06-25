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Bergüzar Korel'den bikinili paylaşım!

25 Haziran 2021 Cuma - 16:01 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 16:01

Üçüncü bebeğine hamile olan ve bu kez kız annesi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den hamile pozu geldi.


Korel, karnı burnunda fotoğrafını "Rüya" notu ile paylaştı.
 
Ünlü oyuncu, duygusal bir de yazı kaleme aldı.
 
"Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda, doğru şekilde geldiğine dair... Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup, daha çok minnet ediyormuş insan... Kimsenin değil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş. Şuan bu satırları okuyup, içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek, güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz!"
 
 
"KIZ GEBELİK DAHA KOLAY"
 
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil yaptıkları Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Korel, hamileliğini şu sözlerle anlatmıştı:

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