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Bergüzar Korel: Çok beğeniyordum ama utanıyordum
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarında masal anlatır gibi çocukluğunu anlattı. Yaşadıkları maddi sıkıntılara da değinen ünlü oyuncu gelinlikli bir fotoğrafına, "Sinemanın karanlık zamanları, iş yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte. Böyle çocukluk tuvaletleri vardı, çok beğeniyordum ama utanıyordum, diyemiyordum. Sonra okuma bayramında prenses oldum da giyebildim." yazdı.
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, çocukluk ve hatta bebeklik yıllarından seçtiği fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerine kısaca hayat hikayesini anlattı. Instagram sayfasındaki 'hikayeler' bölümünde bebekliğinden, ilkokula başladığı günden, mezuniyetinden fotoğraflar paylaştı Korel. Her birine de o günleri anlatan küçük notlar yazdı.