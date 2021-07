Bergüzar Korel: Anladım ki buna hakkım yok!

Bergüzar Korel, "Instagram böyle çılgın bir yer değilken ben de yavrumu paylaştım. Sonra anladım ki buna hakkım yok" diyerek, sosyal medya hesabından dikkat çeken satırlara yer verdi.

Ünlü oyuncunun yaklaşık 200 bin beğeni alan paylaşımı şöyle:

"Ben çocuk gelişimi okumadım. Bir pedagog, öğretmen ya da otorite değil önce insan sonra anneyim. Beni seven, paylaşımlarımı takip edip hayata aynı yerden baktığım insanlar için birkaç şey söylemek isterim. Naçizane duygularım ve kafamdakiler. Gerçi isterim ki beni sevmese de, beğenmese de bu söylediklerimi düşünse bir tane anne bile bana yeter. Onlar genelde şimdi söyleyeceğim şeylere; 'Sanane be!', 'Sana mı kaldı?', 'Çok bilmiş!', 'Oldu ya sapıklar yüzünden biz kendimizi kısıtlayalım istediğim gibi çocuğumu paylaşırım!' ve benzeri cümleler ile bana çok kızacaklar. Bu duyguyu da anlıyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum; yavrularımıza sürekli döndürdüğümüz şu makina, her anlarını onların normal hayatta asla tanıyamayacakları kadar çok insan ile paylaşmak onların psikolojilerini nasıl etkiliyor? Bu kadar bilinçli değilken ve Instagram böyle çılgın bir yer değilken ben de paylaştım yavrumu. İstedim ki bizi sevenler görsün, onu da sevsin, mutlu olsunlar. Ama sonra anladım ki benim buna hakkım yok.