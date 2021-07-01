Bergüzar Korel: Anladım ki buna hakkım yok!

Bergüzar Korel, "Instagram böyle çılgın bir yer değilken ben de yavrumu paylaştım. Sonra anladım ki buna hakkım yok" diyerek, sosyal medya hesabından dikkat çeken satırlara yer verdi.

Ünlü oyuncunun yaklaşık 200 bin beğeni alan paylaşımı şöyle:

Öncelikle her anlarını çekip paylaştığımızda gelişimleri açısından kafalarında sürekli bir beğenilme, onaylanma arzusu oluşmuyor mu? Telefon görünce yüzünü kapayan 'Yeter artık çekme istemiyorum' diyen çocuklar görüyorum bazen etrafımda. Hele ki çocuklarını korkutup, ağlatıp üstüne buna gülüp paylaşmak. O çocuklarda nasıl bir güvensizlik ve kaygı yaratıyor? Ve en son tüm bu paylaşımları genellersek; çocuklarımızın fotoğrafları, masum videoları kontrolsüz internet denen dehlizde hangi istismarcıların kendilerini tatmin aracı oluyor? Bu istismarcıların en büyük tatmin kaynağı sosyal medya ve internet.

Mutlulukla yakınlarınız ile paylaştığınızı düşündüğünüz çocuklarınızın mahremi bilin ki pedofililerin en büyük haz kaynağı. Masum yavrularımızı izleyip kendini tatmin eden bu istismarcıları düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ya da şöyle sorayım; çocuğunuzun söz hakkı olsaydı o sapıkların kendisinin fotoğraf ve videolarını görmesini ister miydi? Çocuklarımızı biz koruyacağız. Ve onlara susmayı değil konuşmayı öğreteceğiz. Her zaman. Sevgiyle."