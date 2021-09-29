Bergen'in eski eşi Halis Serbest konuştu!

Bergen’in acı ölümü tüm Türkiye’ yi yasa boğmuştu. O günün üzerinden 32 yıl geçti ancak acısı hala dinmedi. Önce kezzaplı saldırı için azmettiren, ardından da Bergen’i bir otoyol kenarında öldüren eski eşi Halis Serbest, uzun bir aradan sonra sessizliğini Neler Oluyor Hayatta’ya bozdu. Programa özel röportaj veren Serbest, olay gününü ve yaşananları anlattı. Sığındığı bahanesi ise çok tanıdıktı. “Namusum için öldürdüm” dedi. Cinayetin üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen Serbest, Türkiye’nin kanayan yarası kadın cinayetleri gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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