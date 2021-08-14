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Bergen’i kim oynayacak, Farah Zeynep Abdullah mı? Bergen filmi ne zaman çekilecek?

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 16:11

Bergen’i kim oynayacak? Bergen'i canlandıracak isim netleşti. Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi belli oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter paylaşımı ile 'Bergen'i canlandıracağını ilan etti. Peki, Bergen filmi ne zaman çekilecek?


Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

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