Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.
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- Bergen’i kim oynayacak, Farah Zeynep Abdullah mı? Bergen filmi ne zaman çekilecek?
Bergen’i kim oynayacak, Farah Zeynep Abdullah mı? Bergen filmi ne zaman çekilecek?
14 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 16:11