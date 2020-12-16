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Berfu Yenenler: Huni takıp gezmeme çok az kaldı

16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:51 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 10:51

25 yaşındaki Yenenler, yeni karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız, ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucaklarına aldı.İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, hamileliğinde altıncı ayı geride bıraktı.
 
 
"HUNİ TAKIP, GEZMEME ÇOK AZ KALDI" 
 
25 yaşındaki Yenenler, yeni karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü: 24+3 göbüşü... Biraz sohbet edelim. Bu sıralar çok yoruluyorum aslında bu haftalar kolaydır ama bende aşırı bir uyku hali, aşırı bir yorgunluk, inanılmaz bir baş ağrısı... Kuzey de çok çok çok yardımcı oluyor sağ olsun. Huni takıp, gezmeme çok az kaldı. Sizde durumlar ne? Bir de tutulma mutulma bir şeyler vardı. Ooo, her şey süper.
 
Doğacak olan oğlunun adını açıklayan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurmuştu.
 
 

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