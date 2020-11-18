Berfu Yenenler doğacak bebeğinin adını açıkladı

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı.

'METE EMMİ SAĞLIKLA GEL'

Yenenler, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuna, "Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel" notunu düştü. Çiftin 2019 yılında doğan Kuzey adından bir erkek çocukları daha var.

Öte yandan Yenenler, geçtiğimiz haftalarda belirginleşen karnı ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.Yenenler, gönderisine "Göbeğim çıktı, inanamıyorum. Kuzey'de 22. haftada yok gibiydi neredeyse. Şu an 16. hafta ve 'Merhaba, ben buradayım' diyen bir göbeğim var" notunu düşmüştü.