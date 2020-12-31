Beren Saat, geçtiğimiz akşam özel şoförlü aracı ile Etiler'de trafikte görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki oyuncu, "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi. Beren Saat, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.
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- Beren Saat: Yılbaşında Kenan ile evimizdeyiz
Beren Saat: Yılbaşında Kenan ile evimizdeyiz
31 Aralık 2020 Perşembe - 11:43 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 11:43