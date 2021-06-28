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Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi!
Evliliklerindeki krizi atlattıktan sonra ikinci baharlarını yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu ikilisinden güzel oyuncu, tatil pozlarını yayınladı. Lila bikinisi ile kamera karşısına geçen Saat'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.
2014 yılında dünya evine giren ve birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerine yeniden şans veren çift, tatil sezonunu açtı. Mutlu birliktelikleri süren ikili, önceki gün yakın arkadaşlarının doğum gününü kutladı.