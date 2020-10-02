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Beren Saat: Kenan'la kopamadık
Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlattı. Saat, "İki ünlü insan için uzun bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı. Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık" dedi.
Kenan Doğulu’yla evli olan Beren Saat, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlatan güzel oyuncu, tekrar bölümleriyle hala büyük heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ilgili de konuştu.