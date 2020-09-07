Beren Saat, Kenan Doğulu’nun sahnesinde dans etti

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde ettiği dansla beğeni topladı.

Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten Beren Saat, sosyal medyaya düşen son videosunda bir hayli neşeli bir tablo çizdi.