Beren Saat'in son pozu herkesi şaşırttı

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, güzel oyuncunun takipçilerini ikiye böldü. Bazıları poza hayran kalırken bazıları da eleştiri yapmaktan geri durmadı.

"ALTI ÇIPLAK"

Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat'i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu. Beren Saat'in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için şu yorumlar yapıldı: