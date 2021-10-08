08 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 0.07 EURO 10,3160 0.40
USD 8,9240 0.55 ALTIN 504,190 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beren Saat'in kombini gündem oldu!

08 Ekim 2021 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 11:18

Kenan Doğulu ile evliliğindeki problemlerle zaman zaman gündeme gelen Beren Saat son paylaşımı ve tarzıyla sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.


Son olarak Atiye dizisinde rol alan Beren Saat sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
 
Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre ayrılık sinyalleri veren Saat geçtiğimiz sene evliliğine bir şans daha vermişti. İlişkisini toparlayan ve mutlu bir birliktelik geçiren Beren Saat yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
 
Tarzıyla sürekli gündem olan Beren Saat, yine kombiniyle sosyal medyayı ikiye böldü. Tayt, ceket ve topuklu ayakkabı giyen oyuncu, ayna karşısında selfie yaptı.
 
 
Saat'in tarzını sade ve güzel bulanların yanında beğenmeyenler de vardı.
 

ETİKETLER

beren saat son pozu gündem kıyafet tayt beren saat tayt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.