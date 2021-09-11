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Beren Saat'in ilk aşkı Efe'nin kardeşi evlendi! Kenan Doğulu şarkı söyledi
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.