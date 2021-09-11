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Beren Saat'in ilk aşkı Efe'nin kardeşi evlendi! Kenan Doğulu şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.

Beren Saat'in ilk aşkı Efe'nin kardeşi evlendi! Kenan Doğulu şarkı söyledi Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.
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