Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden yeni karar!

Acarkent'te oturan çift, daha büyük bir eve geçmek istiyor. Ancak ikili bu kez aynı sitede yüzme havuzlu villa arıyor. Ünlü çiftin, ikinci tercihi ise Boğaz. Müzik stüdyosu da Kanlıca’da olan Doğulu, civardaki emlakçılara haber verip kendilerine uygun bir ev bulmalarını istedi.
Öte yandan sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftten Beren Saat, geçtiğimiz hafta Ayşegül Doğan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Evliliklerinde bir dönem problem yaşadıklarını söyleyen Saat, pandemi sürecinde bunları aştıklarını ve beraber zaman geçirdiklerini söyledi.
Güzel oyuncu, boşanacakları yönünde çıkan haberler konusunda ise, “Evlilik bazen boğucu olabiliyor. Bizim için esas olan aşk. Biz arkadaş, aile olmayı başardık. Ama insanlara bir türlü çekirdek aile fotoğrafı veremedik. Evliliğin içinde kırıldık, döküldük ancak sevgi bütün sorunları aşıyor” diye konuştu.
(Hürriyet)