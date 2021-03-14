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HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma!

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 16:34 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 17:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.


Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel  Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti  dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu  bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı  anımsatıldı.
 
Burada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Öztürk hakkında 3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası"  yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.
 
  
 

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