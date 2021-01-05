Berdan Mardini'yi dolandıran isim belli oldu! Futbolcu çıktı

Türkücü Berdan Mardini’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor’da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI