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Berdan Mardini'yi dolandıran isim belli oldu! Futbolcu çıktı

05 Ocak 2021 Salı - 8:06 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 8:10

Türkücü Berdan Mardini’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor’da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.


11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.
 
IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI
 
Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen T.N. olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi talep edildi. (Sabah)
 

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