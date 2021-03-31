Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi

Ünlü türkücü Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Çift boşanma nedeni olarak da 'şiddetli geçimsizlik' olarak belirtti.

2010 yılında evlenen Berdan Mardini ile Fatoş Mardini çiftinin 11 yıllık evlilikleri sona erdi. Ünlü türkücü Mardini, avukatı Nezir Burak Beliktay aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

"ORTAK YAŞAMLARI ÇEKİLMEZ HALE GELDİ"

Berdan Mardini'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır."

ÇOCUKLAR BABADA KALACAK

"Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz."

Mardini çiftinin Ezmira ve Miran adında bir kız bir de erkek çocuğu var.