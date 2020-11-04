Berberler kapandı mı? Saat kaça kadar açık? Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı açıkladı!

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunarak, kamuoyunu aydınlattı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirleri paylaşan Erdoğan, hangi iş yerlerine kısıtlama getirildiğini, saat kaça kadar açık kalacağını açıkladı. İşletmelerin yeni çalışma saatleri araştırılırken, vatandaşlar berberler kapandı mı, sorusuna da yanıt arıyor. Peki, berberler kapandı mı?

Berberler kapandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Türkiye’de son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yakından takip edildi. Koronavirüs kısıtlamalarını ve yeni alınan tedbirleri merak edenler arama motorlarına yöneldi ve işletmelerin yeni çalışma saatlerini sorguladı. Peki, Berberler saat kaça kadar açık?

BERBERLER KAPANDI MI?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

BERBERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlarla birlikte berberler de diğer işletmeler gibi saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.