Berberler açık mı? Bugün berberler kaça kadar açık? Berberler kaçta açılıyor? Randevu almak gerekiyor mu?

Berberler açık mı? sorusu sosyal medyada gündem olamaya devam ediyor. 17 Mayıs-1 Haziran'ı kapsayan kademeli normalleşme döneminde açık olacak iş yerleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile netleşti. 17 günlük tam kapanma döneminde rutin bakımlarını yaptırmak isteyenler berberlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Berberler açık mı? Bugün berberler kaça kadar açık? Berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Randevu almak gerekiyor mu? Berberler açık olacak mı? İşte berberlerin çalışma saatleri...

Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme dönemi başlarken 17 günlük tam kapanmada rutin bakımlarını yaptıramayanlar günün ilk saatlerinden itibaren "Berberler açık mı?" sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile normalleşme döneminde açık olacak iş yerlerini belirledi. Uyulması gereken kuralların yer aldığı genelgede iş yerlerinin çalışma saatleri de yer alıyor. Peki, Berberler açık mı? Bugün berberler kaça kadar açık? Berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Randevu almak gerekiyor mu? Berberler açık olacak mı? İşte berberlerin çalışma saatleri...

BERBERLER AÇIK MI? BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

Genelgeye göre Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde berberler 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

KUAFÖR VE BERBERLER HAFTA SONU KAPALI MI?

Berberler hafta sonu kapalı olacak.

BERBERLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, iş yeri alanlarının küçük olması ve çalışma

koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temas (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun)

söz konusu olabilir. Bu nedenle hem iş yeri çalışanı hem de müşteri, COVID-19

salgını süresince geçerli olmak üzere korunma önlemleri olarak aşağıdaki kurallara

uyulmalıdır. Her iş yerinin görünür bir yerine önlemlerle ilgili afişler (el yıkama,

maske kullanımı ve iş yerinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

İş Yerine Yönelik Önlemler

- İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

- Randevu sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı bulguları açısından sorgulanmalıdır. Bu belirtilerden birini tarif eden, COVID-19 tanısı alan ya da temaslısı olanlara randevu verilmemelidir.

- İş yeri girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanların içeriye alınmayacağını belirten bilgilendirme yazısı asılmalıdır.

- Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılanmalıdır.

- İş yerine maskesiz kimse alınmamalıdır. İçeride de maske kullanmaya devam edilmelidir. Kapı girişinde maskesi olmayanlar için mümkünse maske bulundurulmalıdır.

- Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

- İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

- İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

- İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.

- Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

- İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

- İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

- İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

- Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır.

- Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmamalı, yüksek sesle konuşmaktan kaçınmalıdır.

- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır.

- Müşterilere hizmet verilirken mümkünse su hariç içecek servisi yapılmamalıdır.

- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete , dergi vb. bulundurulmamalıdır.

- Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 oC’da yıkanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, %70’lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

- Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalıdır.

- Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmelidir.

- Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı salgın süresince durdurulmalıdır.

- Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir.

- Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.