Berber ve kuaförler kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri açıklandı! Berber ve kuaför çalışma saatleri...

Berber ve kuaförler kapanacak mı? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Berber ve kuaförlerin yeni çalışma sistemi de açıklandı. Alınan karara göre berber ve kuaförlerin çalışma süreleri saat 10 ve akşam 20 olarak belirlendi.

Bilim Kurulu Toplantısında koronavirüs ile mücadelede somut önlemlerin alınması tavsiyesinin ardından yeni tedbir kararları açıklandı. Daha önceli alınan önlemler kapsamında berber ve kuaförler kapatılmış ve uzun süre açılmamıştı. Koronavirüsün azalmasıyla tekrar açılan berber ve kuaförlerin durumu Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Peki, Berberler ve kuaförler kapatıldı mı, kapanacak mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak

ALINAN TEDBİRLER

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.



65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.



Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.



Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.



Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.



Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.