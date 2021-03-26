Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, Diyanet’e göre kaç gün tutulur? Berat Kandili niyeti nasıl getirilir, fazileti

Berat Kandili orucu nasıl, ne zaman, kaç gün ve hangi gün tutulur? Sorularına yanıt Berat Kandili’ne az bir süre kala araştırılan konuların başını çekiyor. Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat Kandili’nin idrak edilmesine günler kala Berat Kandili orucu gündem konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman oruç tutulur? İşte Diyanet bilgisine göre Berat Kandili orucu niyeti ve fazileti nedir?

Müslümanlar mübarek aylarda ve günlerde bol bol dua eder, namaz kılar. Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun hadisini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Berat Kandili orucu hakkında yaptıkları araştırmaları artırdı. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur” gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Berat Kandili niyeti ve fazileti…

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye Berat gecesi denir. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor.

Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" der.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda verdiği bilgiler ise şöyle:

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ

Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.