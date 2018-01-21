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Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar

21 Ocak 2018 Pazar - 1:51 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 1:51

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
 
Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" gerçekleştirildi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, kendine yönelen her türlü tehditi ortadan kaldırma irade ve gücüne sahiptir. Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." dedi.
 

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